Министр внутренних дел Литвы: проблемы в Regitra должны быть устранены в течение недели

"Новый порядок вступил в силу месяц назад, но ситуация остается непростой, люди, которые хотят получить услуги, сталкиваются с проблемами. Водители не могут часами стоять в очередях. Понятно, что перемены серьезные, однако нельзя мириться с тем, что проблемы так долго не устраняют, поэтому мы даем неделю, а потом проведем оценку и примем решения", – сказала министр.

С 1 мая 2021 года в Литве действует система регистрации владельцев автомобилей. Ее цель - борьба с "тенью" на рынке торговли автомобилями. С начала мая у всех автомобилей, которые есть на рынке в Литве, должен быть код владельца, без которого машину нельзя продать и зарегистрировать.

Из-за введенного новшества люди стоят в отделениях Regitra в очередях. Виной тому не только новая система, но и карантин, а также сезонность и рост числа клиентов, связанный со смягчением карантина.

Стоит отметить, что в связи с новым порядком до 1 сентября действует переходный период для людей, которые вовремя не могут зарегистрировать автомобили.

Кроме того, с 28 мая в Regitrа изменен порядок обслуживания клиентов – больше людей стали обслуживать в живой очереди, без предварительной регистрации. Такое решение принято для более эффективного управления потоками клиентов и для предоставления возможности получить услугу в тот же день, если это требуется. Кроме того, компания Regitrа расширяет штат.

С 19 по 30 мая 2021 года было выдано 79 914 кодов владельца, из них 53 241 - по интернету, а 26 673 – в отделениях Regitrа.

До 1 мая этого года Regitra выдала коды на почти 2 млн. автомобилей, которые уже были зарегистрированы в Литве.