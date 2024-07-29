Министр внутренних дел Литвы поручила разобраться, почему население не было оповещено о буре

„Ситуация, когда жители не предупреждаются о возможных опасных метеорологических явлениях, не может повториться. В данном случае речь идет не только об уничтоженном имуществе, но и о здоровье людей или даже жизни. Мы стремимся как можно скорее выяснить все обстоятельства данного происшествия и установить виновных. Учреждениям придется пересмотреть критерии оповещения населения и обеспечить надлежащую работу системы“, — говорит министр А. Билотайте.