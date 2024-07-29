Министр внутренних дел Литвы поручила разобраться, почему население не было оповещено о буре

„Ситуация, когда жители не предупреждаются о возможных опасных метеорологических явлениях, не может повториться. В данном случае речь идет не только об уничтоженном имуществе, но и о здоровье людей или даже жизни. Мы стремимся как можно скорее выяснить все обстоятельства данного происшествия и установить виновных. Учреждениям придется пересмотреть критерии оповещения населения и обеспечить надлежащую работу системы“, — говорит министр А. Билотайте.
В министерстве отмечают, что еще в прошлом году оно поручило ответственным государственным учреждениям и службам оценить извлеченные ранее уроки и установить четкий единый алгоритм предупреждения и оповещения населения.
Как сообщало ранее агентство ELTA, несмотря на начавшуюся в воскресенье в Литве бурю, которая продолжилась и в понедельник, ДПОС не разослал специальных предупреждений жителям Литвы. Представитель ведомства указал, что метеорологи не прогнозировали столь сильного ветра и дождя, поэтому предупреждения населению не рассылались.
Между тем, в Гидрометеослужбе Литвы уверяют, что ДПОС был проинформирован о надвигающемся в страну сильном ветре с проливным дождем.
„Данные действительно были отправлены. Около 10 час. было разослано сообщение о стихийном явлении – очень сильном дожде – и об опасном явлении – сильном ветре“, – сообщила на пресс-конференции руководитель Департамента прогнозирования и предупреждения Литовской гидрометеорологической службы Инга Григорянц.
„В 11 часов мы еще организовали видеоконференцию, в ходе которой обсудили ситуацию с органами, ответственными за чрезвычайные ситуации, где больше всего и что ожидается, какие опасные явления ожидаются, как отреагируют реки – мы обсудили всю ситуацию в целом. Поэтому действительно были проинформированы все соответствующие ведомства“, – отметила она.