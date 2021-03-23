"Что касается всех праздников, можно брать за аналог 1 ноября. Тогда было видно, что люди ездили, у нас были последствия таких действий, когда на праздники можно свободно ездить, люди едут, это может ухудшить ситуацию", – сказала LRT министр.
По ее словам, условия карантина на апрель правительство обсудит на следующей неделе, а при принятии решения учтет показатели заболеваемости и распространение британского штамма.
На вопрос о возможных ограничениях в пасхальные выходные, Билотайте сказала: "На этой неделе такие решение приниматься не будут, но на следующей неделе соберемся, обсудим ситуацию".
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