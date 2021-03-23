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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что при решении вопроса мобильности на Пасху будут учитывать опыт начала ноября, когда из-за высокой мобильности людей вирус мог быстрее распространяться.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Что касается всех праздников, можно брать за аналог 1 ноября. Тогда было видно, что люди ездили, у нас были последствия таких действий, когда на праздники можно свободно ездить, люди едут, это может ухудшить ситуацию", – сказала LRT министр.

По ее словам, условия карантина на апрель правительство обсудит на следующей неделе, а при принятии решения учтет показатели заболеваемости и распространение британского штамма.

На вопрос о возможных ограничениях в пасхальные выходные, Билотайте сказала: "На этой неделе такие решение приниматься не будут, но на следующей неделе соберемся, обсудим ситуацию".

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