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По просьбе Украины Литва ищет возможность послать в эту страну саперов, один из них уже работает в Украине, сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Ukraina
Ukraina
© AFP / Scanpix

"Больше половины территории Украины сейчас в таком состоянии - там оставлены мины или снаряды - поэтому надо увеличивать мощности", – сказала в интервью на Žinių radijаs министр.

По ее словам, в Украине есть больше 500 саперов, но этого недостаточно. Тем более, что важно нейтрализовать мины как можно скорее, пока их не скрыли растения.

"Мы посылали одного сапера, он находится в составе группы следователей, но сейчас ищем другие возможности, внутренние ресурсы", – сказала Билотайте.

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Она сказала, что обратилась к Франции, которая сейчас является председателем Совета ЕС, с просьбой координировать вопрос отсылки саперов в Украину через сеть полицейских учреждений.

"Времени нет, эти примеры того, как россияне оставляют взрывчатку в домах в детских кроватках, в игрушках, это страшно", – продолжила министр.

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