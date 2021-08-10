Министр ВД: гуманитарный коридор для бегущих от режима белорусов остается

"Нелегальные мигранты, которые попадают в Беларусь с помощью пограничников, это одно, а люди, которые бегут от режима - это другое. Гуманитарный коридор будет обеспечен", - заявила во вторник в Сейме Агне Билотайте.

Она представила на внеочередной сессии Сейма поправки к Закону о правовом положении иностранцев, которыми будут ограничены места подачи прошений о предоставлении убежища в случае экстремальной ситуации.

Согласно проекту, при объявлении войны, чрезвычайного положения или экстремальной ситуации из-за массового наплыва мигрантов прошения об убежище могут подаваться в пунктах погранконтроля или в транзитных зонах Службе охраны госграницы, в случае легального прибытия в Литву - в Департамент миграции или в дипломатические представительства и консульства Литвы за границей.

В проекте также предусмотрено, что прошение иностранца об убежище, которое подается без соблюдения указанного порядка, не будет приниматься. Ему будет разъяснен порядок подачи прошения.

Исключения будут делаться для иностранцев из уязвимых групп или при других индивидуальных обстоятельствах.

В прошлом году Литва открыла бегущим от преследования режима гуманитарный коридор - облегченные условия для белорусов прибыть в Литву на гуманитарных основаниях.

"Гуманитарный коридор действует и будет действовать. Всеми возможными средствами мы это обеспечим", - заявила во вторник А. Билотайте.