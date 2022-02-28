"Мы ждем информации конкретных больниц, но можем сформировать две группы по 12 человек. (...) Вскоре будем знать, куда отправляться, и эта работа движется", — сказал министр на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, 250 медработников готовы поехать в Украину на добровольной основе, но не все тех специальностей, которые сейчас требуются там.

"Нужны парамедики, медсестры, анестезиологи и реаниматологи. По крайней мере, мы по такому принципу его формируем", — сказал Дулькис.

По словам министра, сформированные группы литовских медиков должны отправиться в два медучреждения Западной Украины.

Он заявил, что не может назвать конкретное время отъезда литовских медиков.

По словам Дулькиса, новостей о лечении раненых в Литве пока нет: "В Польшу пока не прибывают, но мы готовимся".