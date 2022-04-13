"Сейчас в Литве зарегистрированы 43 770 беженцев из Украины, в их числе 18 230 детей до 18 лет. В школах и детских садах зарегистрирован 8591 ребенок и 1280 педагогов" , – сказала министр.

Она обратила внимание на то, что больше всего среди педагогов учителей английского и начальной школы. Министр сказала, что украинским детям создана возможность изучения украинского языка, но проблема в том, что в Литве пока есть всего 60 учителей, преподающих этот язык.

"Это вызывает определенное беспокойство, нам нужно больше учителей украинского и литературы, их немного, может ощущаться нехватка", – заметила она.

Шюгждинене акцентирует, что больше всего детей зарегистрировано в школах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Друскининкай и Паланги.

"В Паланге, Друскининкай и Каунасе мы планируем, не хочу сказать, что прекращение приема в школы, но с помощью Соцмина - перераспределение семей в другие города, поскольку не хватает мест, особенно в детских садах", – заметила она.

"Надо активно направлять людей в другие города, поскольку если дети не смогут посещать детские сады и школы, семьям придется нелегко", – продолжила министр.

Она сказала, что в вузах зарегистрированы 120 студентов из Украины, еще 250 - ждут в очереди.

Шюгждинене сказала, что количество прибывающих беженцев сейчас стабилизировалось.