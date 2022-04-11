"Служба занятости вместе с работодателями помогает трудоустраивать украинцев, муниципалитеты выплачивают финансовую помощь, оказывают финансовую поддержку. Неправительственные организации с начала войны в Украине собирают волонтеров для помощи беженцам: детям, женщинам, старикам", – сказал глава Соцмина Моника Навицкене.

По данным Соцмина, украинцы работают в 53 муниципалитетах страны, большая часть работодателей принимает их на работу на постоенных условиях. Сейчас почти 800 работодателей предлагают больше 6000 рабочих мест.



"Большая часть украинцев трудоустроилась в сфере производства, транспорта, хранения, проживания и питания, оптовой и розничной торговли. Украинцы начали работать и помощниками учителей, менеджерами по рекламе, бухгалтерами, учителями хореографии, английского и русского языков, математики", – отмечает Соцмин.

По данным министерства, есть и представители более редких профессий, например, специлаиты по работе в заповеднике, спасатели, специалисты в сфере химического анализа.

"Образованные украинцы ищут работу по специальности. На квалифицированных местах работают 6% всех трудоустроенных беженцев", – указал Соцмин.

Больше всего украинцев трудоустроились в крупных городах Литвы, но активно люди устраиваются на работу также в Друскининкай и Паланге, меньше в Неринге, Бирштонасе.

Соцмин указал, что помощь украинцам выделили больше половины муниципалитетов.



Украинцам раздали больше 30 000 продовольственных купонов (ценностью в 115 евро), около 35 000 пакетов с гигиеническими принадлежностями, 35 000 продовольственных пакетов, эмоциональную и психосоциальную помощь через организацию "Спасайте детей" получили больше 7000 детей из Украины, разные вещи и услуги были предоставлены более чем 6000 детей, кроме того, помощь оказана 130 беременным женщинам.