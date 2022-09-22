Министр: в холодный период Литва могла бы принять примерно 25 тысяч военных беженцев из Украины

"Назвать конкретные цифры, сколько может прибыть военных беженцев из Украины, сейчас было бы трудно. Но мы готовимся, все учреждения готовятся, координирует возможный дополнительный наплыв военных беженцев Центр приема беженцев. И сейчас мы работаем с самоуправлениями над возможностью разместить военных беженцев в школах, неиспользуемых больницах и других больших помещениях“, – сказала М. Навицкене в среду на пресс-конференции.

По словам министра, в случае необходимости Литва сейчас готова принять еще примерно 25 тыс. украинцев.

"Я думаю, что и Европейская Комиссия также должна назвать это одной из своих общих целей и помочь в этой ситуации, не только давая ту или иную помощь государствам-членам, но и комплексно решая эту проблему и помогая тем людям, которые хотят остаться в самой Украине", – добавила она.