aA
Динамика новых случаев заболевания и положительных тестов показывает, что в ближайшие 7-10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне", сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.
Министр: в ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне"
© DELFI / Andrius Ufartas

"Ситуация не улучшается. Число случаев растет, к сожалению, стабильно растет. Процент положительных исследований тоже высок (...) Увы (...) через семь-десять дней может оказаться, что у нас в "черной зоне" будет вся Литва", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.

"Черной зоной" в Литве считается такая заболеваемость COVID-19, при которой за последние 14 дней показатель новых случаев заболевания на 100 000 жителей составляет более 500, а доля положительных тестов превышает 10%.

Статьи по теме:
Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол  (15)
Правительство не будет собираться на заседание о продлении ограничений мобильности  (3)

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

По словам министра, также обеспокоенность вызывает то, что "положительных случаев среди симптомных пациентов около 40%".

"Значит, коронавирус начинает доминировать среди ощущающих симптомы людей, это очень серьезный сигнал", - отметил он.

По словам Дулькиса, ситуация ухудшается и в больницах, где находится почти тысяча пациентов.

"Самая сложная ситуация - в Вильнюсе. За неделю более чем на 30% увеличилось число госпитализированных лиц. Есть и еще один город - в Каунасе ситуация тоже стала ухудшаться", - сказал он.

В литовских больницах сейчас с COVID-19 находится 961 пациент, 107 из них - в реанимации. Кислород дополнительно подается 804 больным, 58 пациентов находится на искусственной вентиляции легких.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 686 новых случаев, 6 человек скончались (7)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 686 новых...

Коронавирус в Литве: 600 новых случаев, 4 человека скончались (27)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 600 новых...

После всех запретов и предупреждений увиденное в Паланге поражает (16)

Только огромных размеров яйца, расставленные в...

TOP новостей

Министр: в ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне" (14)

Динамика новых случаев заболевания и положительных...

Ruslan Basyrov Ruslan Basyrov

"Попутчики": переехать из Ульяновска в Литву и найти свое место в Паневежисе (125)

В современном мире все более широкий размах...

Министр: ограничения мобильности между самоуправлениями продлены не будут (11)

Ограничения на передвижения между самоуправлениями не...

Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол (15)

Член совета независимых экспертов, которые...

Глава Минздрава: правительство будет принимать решения относительно послаблений в сфере торговли, досуга (2)

На этой и на следующей неделе правительство Литвы...