Министр: в ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне"

"Ситуация не улучшается. Число случаев растет, к сожалению, стабильно растет. Процент положительных исследований тоже высок (...) Увы (...) через семь-десять дней может оказаться, что у нас в "черной зоне" будет вся Литва", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.

"Черной зоной" в Литве считается такая заболеваемость COVID-19, при которой за последние 14 дней показатель новых случаев заболевания на 100 000 жителей составляет более 500, а доля положительных тестов превышает 10%.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 382,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,5%.

По словам министра, также обеспокоенность вызывает то, что "положительных случаев среди симптомных пациентов около 40%".

"Значит, коронавирус начинает доминировать среди ощущающих симптомы людей, это очень серьезный сигнал", - отметил он.

По словам Дулькиса, ситуация ухудшается и в больницах, где находится почти тысяча пациентов.

"Самая сложная ситуация - в Вильнюсе. За неделю более чем на 30% увеличилось число госпитализированных лиц. Есть и еще один город - в Каунасе ситуация тоже стала ухудшаться", - сказал он.

В литовских больницах сейчас с COVID-19 находится 961 пациент, 107 из них - в реанимации. Кислород дополнительно подается 804 больным, 58 пациентов находится на искусственной вентиляции легких.