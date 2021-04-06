"Сейчас проходит активная кампания, в социальных сетях проводим различные дискуссии, также на русском и польском языках. Мы много общаемся, надеемся привить 60-70% 12-классников", – сказала во вторник в интервью LRT министр.

Шюгждинене сказала, что у 12-классников есть выбор, они могут выбрать, какой вакциной хотят привиться, но выбор ограничен количеством имеющейся вакцины.

"Не так легко выбрать ту, которую хочешь, вакцину получают в определенном количестве. Выпускники могут выбирать вакцину, но надо помнить, что одной вакцины получают больше, другой меньше. Мы не ограничиваем выбор, одни прививаются Pfizer, другие – AstraZeneca.

Мы не видим особой проблемы, потому что после первой дозы AstraZenecа уже формируется иммунитет", – заметила министр.

"Вакцинация не обязательна. Мы призываем учеников прививаться, поскольку это самый безопасный способ возвращения в классы", – продолжила она.

Шюгждинене сказала, что готовят коммуникацию на русском и польском языке.

По словам министра, экзамены будут проходить контактным способом.

"Такой опыт у нас уже есть. Мы не думаем, что это создаст какие-то проблемы", – сказала она.