В последнее время на рынке наблюдается дефицит лекарственных средств как для взрослых, так и для детей – сиропа парацетамола, антибиотиков и других.

"Я обратился в Государственную службу по контролю за лекарствами, которая отправляла письма в аптеки. Интересно, что более половины препаратов, которые обсуждаются публично, находились на оптовых складах", — сказал Дулькис.

"И государственный, и частный сектор должны публично говорить о своих проблемах, может есть логистические проблемы, проблемы с договорами. (..) Вопрос в том, почему запаздывают, почему не попали", - сказал министр.

По его словам, в прошлом были нарекания по поводу слишком частого изменения прейскуранта компенсируемых препаратов, но с 2021 года прейскурант меняется реже - раз в полгода. До этого его корректировали каждые три месяца.

По словам министра, большинство лекарств, которые пациенты не смогли найти в аптеках, не входят в компенсационный список.

"Я вижу попытки скрыть настоящие проблемы, проще указать на правительство, на министерство, сказать, что что-то не так", - сказал министр.

Дулькис сказал, что видит в этой ситуации "проблемы во взаимодействии оптовиков и аптечных сетей".

По словам Дулькиса, есть и другие причины нехватки медикаментов - ситуация в Украине, когда очень много медикаментов отправляется для военных целей, а также изменившиеся логистические цепочки в Европе.