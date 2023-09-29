Министр: в 2024 году пенсии вырастут на 12%

"Средняя пенсия по старости в следующем году вырастет примерно на 66 евро и составит 605 евро. Средняя пенсия по старости для тех, у кого есть необходимый стаж, увеличится на 70 евро и составит 644 евро", – сказала М. Навицкене на пресс-конференции в пятницу.

"Согласно обновленному экономическому сценарию, в этом году инфляция составит 9 проц., а в 2024 году прогнозируется инфляция 2,7 проц. Поэтому рост пенсий должен существенно опередить ее, поскольку в следующем году средняя пенсия по старости вырастет на 12 проц. Надеемся, что пенсионеры это почувствуют", – добавила она.

М. Навицкене также напомнила, что правительство взяло на себя обязательство до 2030 года обеспечить, чтобы средняя пенсия по старости составляла 50 проц. средней заработной платы (СЗП), получаемой "на руки". По ее словам, с 2024 года средняя пенсия по старости составит около 46 проц., а при наличии необходимого стажа – около 49 проц. от СЗП.