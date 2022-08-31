Министр утверждает, что как только эти вопросы будут решены, школа сможет начать работу еще в сентябре.

"Я думаю, мы должны очень четко сказать украинским родителям и детям, что 1 сентября нет возможности открыть школу, потому что осталось всего несколько дней. Договора на помещение пока нет, документы также не приведены в порядок", - журналистам в Клайпеде сказала Ю. Шюгждинене.

Однако министр утверждает, что министерство продолжит помогать в процессе учреждения украинской школы.

"Мы помогаем и продолжим помогать в учреждении школы, потому что потребность действительно есть, и мы уже утвердили четыре программы на украинском языке. Это действительно не проблема, и мы действительно помогаем и будем помогать. Однако я должна констатировать, что к 1 сентября школа не готова к открытию", - сказала она.

Я. Шюгждинене подчеркивает, что учреждаемая украинская школа также должна соответствовать всем критериям, установленным для частной школы.

"Одинаковые правила распространяются на все частные школы в Литве. Это частная, негосударственная школа, и она должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым ко всем школам в Литве", - подчеркнула она.

Ю. Шюгждинене утверждает, что, если учредителям школы удастся представить и привести в порядок необходимые документы, школа может быть учреждена еще в сентябре. Пока же, по ее словам, украинские дети должны начинать учебный год в тех школах, в которых они зарегистрированы.

"Если документы будут в порядке и помещение будет найдено, то еще в сентябре можно ожидать открытия школы, но я призываю всех украинских родителей и детей учиться там, где они зарегистрированы сейчас. 1 сентября мы начинаем в школах, и в Клайпеде дела действительно идут неплохо, дети довольны, родители тоже довольны, и мне кажется, давайте 1 сентября встретим там, где учимся сейчас", - подчеркнула Ю. Шюгждинене.

"Я действительно призываю все украинские семьи регистрировать своих детей в государственных школах. Мы также предоставляем возможность для неформального образования и изучения литовского языка, даже если дети учатся дистанционно", - отметила она.