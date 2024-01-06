Министр транспорта: сообщение с Западом по железной дороге у стран Балтии раньше было лучше, чем сейчас

"В межвоенный период Каунас был связан железной дорогой с Берлином, Ригой, Таллином, в этом направлении ходили по 4 поезда в день. (…) Сообщение с Западом по железной дороге в межвоенный период у стран Балтии было лучше, чем сейчас. К сожалению, у нас еще остается советское наследие, другая колея и в первые десятилетия независимости железнодорожное сообщение с Западом по железной дороге не было приоритетом", – сказал Скуодис.

Однако политик сказал, что рад возможности железнодорожного сообщения с Ригой. По его словам, надо продолжать развивать сообщение между столицами стран Балтии.

"Меня удивил резонанс, который вызвало это событие, мы этого не ожидали (...)", – заметил он.