Министр транспорта рассказал, кода в Вильнюсском аэропорту не будет очередей

Однако, по словам Скуодиса, сейчас проблему пытаются решить с помощью сотрудников Каунасcкого и Палангского аэропортов благодаря открытию дополнительных полос досмотра.

"У нас по-прежнему возникают проблемы в часы пик. К сожалению, еще не все необходимые сотрудники приняты на работу, но к нам отправлена часть сотрудников из аэропортов Паланги и Каунаса. Также открыта новая полоса досмотра, используются полосы ускоренного прохождения и другие подобные меры", – сказал министр на встрече с членами демократической фракции Сейма "Во имя Литвы" во вторник.

"Когда проблема действительно будет решена, что я могу гарантировать – когда будет новый терминал и новые технологии", – добавил он.

Министр также отметил, что длинные очереди в аэропорту вызваны не только проверками, но и возросшим, по сравнению с летом, пассажиропотоком. По его словам, ежедневно из Вильнюсского аэропорта в Турцию вылетают около 1-1,2 тыс. человек.