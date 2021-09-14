aA
14 сентября в Вильнюсе, на перекрестке проспекта Гедиминаса и ул. Тоторю, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс представят СМИ важнейшие изменения Правил дорожного движения, которые должны вступить в силу с 2022 года.
Pėsčiuosius reikia praleisti ne vien perėjose
Pėsčiuosius reikia praleisti ne vien perėjose
© DELFI / Domantas Pipas

На мероприятии будут присутствовать также представители Дорожной полиции Литвы и представители автошкол.

В числе важнейших изменений – новый способ организации движения – велосипедная улица, запрет на парковку около въездов во дворы, эффективность организации движения спецтранспорта, отдельные сигналы светофоров для маршрутного транспорта и др., некоторые знаки предлагается упразднить.

"Я не сомневаюсь, что после принятия этих изменений ПДД, движение в городе будет более ясным, безопасным и простым для всех", - сказал Скуодис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе специалисты по контролю паркингов будут ездить на электросамокатах (1)

В Вильнюсе специалисты по контролю паркингов будут...

Вниманию водителей самокатов и велосипедистов: эти ошибки могут стоить жизни (28)

Весной все больше времени хочется проводить на природе....

Для облегчения движения по Вильнюсу оборудованы мультимодальные площадки (10)

В столице Литвы стартует пилотный проект – в районе...

Воры перекрасили электросамокаты Bolt и пытались их продать (6)

Зеленые электросамокаты, которые ездят по улицам...

TOP новостей

Экономист Swedbank: "временный" рост цен может растянуться на 1-1,5 года (4)

Рост экономики во всем мире более интенсивный, чем...

Paskutiniai „Eika namai Pilaitėje“ kvartalo štrichai

Реформа налога на недвижимость в Литве: какое бремя ждет жителей разных районов столицы (22)

Минфин Литвы обсуждает разные варианты изменения...

Профессор: никто из министров не в восторге от "паспорта возможностей" (1)

13 сентября в Литве в силу вступили ограничения для...

Министр: средняя пенсия в Литве в следующем году могла бы увеличиться на 50 евро (28)

Министр социальной защиты и труда Литвы Моника...

Коронавирус не жалеет молодых: в числе скончавшихся и мужчина младше 30 лет (35)

Еще только середина сентября, а коронавирус в Литве...