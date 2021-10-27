На этой неделе он с письмом обратился в ведомства ЕС.

"Предложение Европейской Комиссии было представлено четыре года назад, но европейские граждане по-прежнему обязаны продолжать менять свое время два раза в год. Я убежден, что необходимо взять на себя политическую ответственность и окончательно решить этот вопрос общим соглашением ЕС", - говорится в письме министра.

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"Многочисленные исследования подтвердили негативное влияние сезонной смены времени на здоровье человека, поэтому мы должны уделять первоочередное внимание благополучию европейского населения и отказаться от неэффективной и вредной смены времени", - добавил он.

Министр направил письмо Европейскому комиссару по транспорту Адине Валеан, министру инфраструктуры председательствующей в Совете ЕС Словении Ернею Вртовецу, председателю комитета Европейского парламента по транспорту и туризму Кариме Делли.

По словам литовского министра, консультации с общественностью и представителями бизнеса в Литве показали, что введение постоянного времени не повлияет на экономику, если время в стране будет отличается от времени в странах Западной Европы не более чем на два часа, и если отказ от перевода часов произойдёт согласованно – если государства-члены ЕС договорятся о конкретной дате отказа от сезонного времени и будут установлены четкие процедуры информирования.

"Очевидно, что создать координирующий механизм не будет сложно, его легко наладить на техническом уровне. Очень досадно, что ЕС до сих пор не может прийти к соглашению по такому простому вопросу даже после нескольких лет дискуссий", - отметил в письме министр М. Скуодис.

По данным министерства, 4,6 миллиона человек в масштабе ЕС приняли участие в консультациях, организованных Европейской Комиссией. За отказ от перевода часов дважды в год выступили 84% из них.

Переговоры в Совете ЕС по прекращению смены времени в настоящее время приостановлены. В последний раз предложение по директиве ЕС об отмене сезонного времени было рассмотрено в 2019 году, когда было решено дать государствам-членам время для проведения внутренних консультаций и опросов.

В Литве, как и во всех странах-членах ЕС, время меняется дважды в год в связи с переходом на летнее время и его отменой согласно директиве ЕС.