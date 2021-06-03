Министр сообщила, как будут меняться пенсии в Литве до 2024 года

"Индексирование пенсий, мы считаем, приоритетной работой. Сейчас "Содра" проводит подсчеты. Мы считаем, что дополнительные сборы в бюджет "Содры" и в этом, и в следующем и до 2024 года пойдет не в резерв, а на индексацию пенсий", – сказала министр.

"Мы поставили перед собой цель - до 2024 года увеличить пенсии по старости для людей с необходимым стажем до 550 евро (средняя пенсия)", – прибавила она. Конкретные цифры, по словам министра, будут известны на следующей неделе.

Соцмин намерен связать формулу индексации с уровнем нищеты. Соцмин сообщил, что сейчас уровень нищеты среди пенсионеров составляет 32%, а до 2030 года он должен снизиться до 25%.

"Когда будет достигнут этот показатель, мы сможем пересмотреть формулу индексации", – сказала Навицкене. Она подчеркнула, что быстрее пенсии будут расти со следующего года.

"Перемены должны начаться с 2022 года, когда и пенсии должны расти быстрее. Какой будет средняя пенсия в 2022 году, я не могу сказать", – заметила министр.

Она сказала, что на это хватит денег из бюджета "Содры".

Парламенту Литвы план по более быстрой индексации пенсий должны представить осенью 2021 года.

Пенсии в Литве повышают ежегодно – их рост связан с ростом экономики и средней зарплаты в стране.

"Содра" в марте 2021 года сообщила, что в этом году пенсии выросли на 9,58%: у людей с необходимым стажем – на 41 евро до 440 евро, а общая – на 38 евро, до 415 евро.

В январе 2021 года в Литве было 614 000 получателей пенсий по старости.