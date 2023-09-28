Министр соцзащиты и труда Литвы: предложение о создании QR-кода для педофилов рассмотрит Сейм

Предлагается предусмотреть и административную ответственность за неисполнение установленных обязательств. За неисполнение обязательства по проверке превентивного кода лица при приеме его на работу или один раз в год — от 300 до 500 евро, а за повторное неисполнение— от 500 до 1 тыс. евро. Более крупный штраф предусмотрен в случае, если будет установлено, что деятельность осуществляет лицо с судимостью – от 3 тыс. до 5 тыс. евро, а в случае повторного выявления такого факта – от 5 тыс. до 6 тыс. евро.