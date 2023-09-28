Министр соцзащиты и труда Литвы: предложение о создании QR-кода для педофилов рассмотрит Сейм

"Надеемся, что удастся это сделать в течение месяца", – сказала М. Навицкене в интервью для радиостанции Žinių radijas.
"Появление такого кода позволит человеку очень простым способом показать QR-код в своем телефоне своему работодателю. Но самое главное, что такой QR-код могли бы показывать и люди, имеющие свидетельство об индивидуальной предпринимательской деятельности и работающие непосредственно с семьей, с детьми в качестве репетиторов или в любой другой форме, и родители могли бы проверить такой код", – отметила министр.
ELTA напоминает, что в целях усиления предотвращения сексуального насилия над детьми Министерство социальной защиты и труда (Соцмин) предлагает создать для лиц, работающих с детьми, обязательный QR-код с информацией о том, имеется ли у лица судимость за тяжкие и сексуальные преступления против детей.
Законопоправками предлагается предусмотреть периодическую регулярную проверку такого превентивного кода. Планируется, что проверка должна проводиться не реже одного раза в год, а во избежание ситуаций, при наличии объективных оснований предполагать, что человеку может быть запрещено работать с детьми – такая проверка превентивного кода может проводиться в любое время.
Предлагается предусмотреть и административную ответственность за неисполнение установленных обязательств. За неисполнение обязательства по проверке превентивного кода лица при приеме его на работу или один раз в год — от 300 до 500 евро, а за повторное неисполнение— от 500 до 1 тыс. евро. Более крупный штраф предусмотрен в случае, если будет установлено, что деятельность осуществляет лицо с судимостью – от 3 тыс. до 5 тыс. евро, а в случае повторного выявления такого факта – от 5 тыс. до 6 тыс. евро.