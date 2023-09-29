Министр социальной защиты и труда Литвы: в 2024 году пенсии вырастут на 12%

"Средняя пенсия по старости в следующем году вырастет примерно на 66 евро и составит 605 евро. Средняя пенсия по старости для тех, у кого есть необходимый стаж, увеличится на 70 евро и составит 644 евро", – сказала М. Навицкене на пресс-конференции в пятницу.
"Согласно обновленному экономическому сценарию, в этом году инфляция составит 9 проц., а в 2024 году прогнозируется инфляция 2,7 проц. Поэтому рост пенсий должен существенно опередить ее, поскольку в следующем году средняя пенсия по старости вырастет на 12 проц. Надеемся, что пенсионеры это почувствуют", – добавила она.
М. Навицкене также напомнила, что правительство взяло на себя обязательство до 2030 года обеспечить, чтобы средняя пенсия по старости составляла 50 проц. средней заработной платы (СЗП), получаемой "на руки". По ее словам, с 2024 года средняя пенсия по старости составит около 46 проц., а при наличии необходимого стажа – около 49 проц. от СЗП.
"По нашим прогнозам, средняя пенсия по старости составит 45,9 проц. "на руки", а средняя пенсия по старости для имеющих необходимый стаж составляет 48,8 проц. СЗП "на руки". Мы постепенно приближаемся к цели, чтобы средняя пенсия составляла половину средней зарплаты, получаемой на руки", – сказала министр.
"За период 2020-2024 гг. средняя пенсия по старости выросла на 229 евро, а средняя пенсия по старости с учетом выслуги увеличилась на 244 евро", – отметила она.
По данным Министерства социальной защиты и труда (Соцмин), в августе 2023 г. в Литве насчитывалось около 616 тыс. получателей пенсии по старости и около 7,5 тыс. получателей досрочной пенсии по старости.
Также, по словам М. Навицкене, с 2024 г. базовое социальное пособие (БСП) составит 55 евро. После повышения этой суммы, вырастут и суммы зависящих от него пособий: детские деньги увеличатся до 92,25 евро (для многодетных, неимущих семей или семей, воспитывающих ребенка-инвалида, размер пособия увеличится до 152,9 евро), единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 605 евро. По ее словам, также повысятся единовременное пособие по беременности и родам, пособие за опекунство (попечительство), целевая доплата за опекунство (попечительство), единовременное пособие на обустройство быта, пособие по уходу за учащимся или студентом.
"В 2024 году детские деньги увеличатся до 96 евро. Также до 152 евро увеличатся детские деньги на детей из многодетных, малоимущих семей, на детей-инвалидов. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 66 евро – до 605 евро. Единовременное пособие на обустройство быта для бывших подопечных увеличивается на 450 евро и достигнет 4125 евро", – сказала М. Навицкене.