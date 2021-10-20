Что касается каникул, так основной момент - приближается День поминовения усопших, и мы все знаем, что в этот период люди много ездят. Мы думаем о продлении каникул, решение примем сегодня", – сказала министр.
"Мы рассматриваем вариант отдыха после праздников, чтобы все отдохнули и не несли вирус в школы. Мы видим, что происходит в Латвии, мы хотим всеми способами избежать удаленки, поэтому надеемся, что передышка пойдет на пользу", – заметила министр.
По ее словам, если каникулы продлят, то будут думать, как помочь родителям учеников начальной школы в присмотре за детьми.
"Мы думаем над этим, начальная школа есть начальная школа", – сказала министр.
Канцлер министерства Юлюс Лукошюс сказал, что 99% детей ходят в школы, в изоляции находится лишь один процент.
Он также убежден, что большой процент случаев в школах связан с тестированием – регулярно проверяют почти половину школьников.
Каникулы в школах должны начаться 3 ноября, они были запланированы до 8 ноября. Департамент статистики отмечает, что в школах зафиксировано почти 600 очагов - это больше половины всех очагов заболевания.
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