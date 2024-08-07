2024.08.07 14:22

Министр прокомментировал информацию о воюющем на российской стороне литовце: мы знаем, где он находится

 
ELTA
Мартина Пикялите
ru.DELFI.lt
Kęstutis Kvietkus
Kęstutis Kvietkus
ФОТО: Facebook

СМИ сообщили о том, что на российской стороне в войне с Украиной участвует житель Юрбаркаса Кястутис Кветкус. Министр обороны Лауринас Кащюнас сказал, что ему об этом известно. Однако министр сказал, что не может предоставить более подробную информацию.

„Нам об этом известно, мы знаем, где он находится. В данном случае я должен проявлять осторожность. Могу лишь сказать, что он находится на враждебной стороне“, – сказал Кащюнас.

„Я не могу предоставить детальную информацию. Это может нанести серьезный вред“, – прибавил он.

О деятельности этого жителя Юрбаркского региона сообщил блогер Скирмантас Малинаускас. Позже об этом писало издание Šviesa.

„Кветкус представил явные доказательства того, что он воюет на стороне России. Это кадры с поля боя, различные фото и видео из России“, – писало издание Šviesa.

По данным журналиста издания, последнее видео Кветкус размести в Facebook 1 июля, на видео рецидивист стреляет из гранатомета, на нем российская военная униформа. Перед тем как открыть огонь Кветкус по-русски кричит „Слава России, привет Байдену“.

Появившуюся в СМИ информацию проверяет Генпрокуратура Литвы.

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