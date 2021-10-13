"Хочу призвать всех жителей, которые считают, что их доходы слишком маленькие для оплаты счетов за отопление, обращаться в муниципалитеты, староства, каждый случай будет оцениваться индивидуально", – сказала министр.
"Правительство предлагает дополнительно увеличить размер, который берут во внимание при начислении компенсации так, чтобы после вычета этого размера счет за отопление не превышал 10% доходов", – прибавила она.
По словам министра, важно и то, что сейчас при начислении компенсации имущество людей не учитывается.
"По нашим подсчетам, если у семьи минимальные доходы, это два человека и двое детей, то они должны входить в круг получателей компенсации", – заверила она.
"Я призываю жителей обращаться за помощью, не все знают, что такая возможность есть – выясните это в отделе соцпомощи", – прибавила Навицкене.
Если правительство одобрит повышение вышеупомянутого размера, то с января 2022 года компенсации получат еще около 15 000 человек, на это потребуется 15,8 млн. евро.
Сейчас компенсацию получают 95 000 человек, на это выделяют 14 млн. евро в год. В этом году центральное отопление в Литве в среднем подорожает на 30%.
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