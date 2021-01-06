Министр призывает верующих Литвы оценить риски и необходимость участия в мессах

"Министр призывает всех обратить внимание на важность безопасности и здоровья в такой сложной ситуации, и, прежде всего, призывает оценить риски и необходимость участия в мессах", – сказала BNS представитель министра по связям с общественностью Айсте Шукста.

А. Дулькис также подчеркнул, что борьбу с коронавирусом можно выиграть только в случае, если все сплотятся.

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"Министр на самом деле придерживается позиции о том, что мы живем в такой период, который утомил всех, и в этой борьбе с коронавирусом мы можем победить благодаря сплочению", – сказала представитель министра.

А. Дулькис не комментировал самого решения епископов возобновить службы в присутствии верующих.

Конференция епископов Литвы заявила, что со следующего понедельника, с 11 января, возобновляются публичные службы с верующими. Она обещает, что в храмах на одного человека будет не менее 10 кв. метров, будет соблюдаться двухметровая дистанция между людьми, не являющимися членами одной семьи (не более пяти человек), все обязаны будут надевать маски.

Решение остановить публичные мессы епископы приняли в середине декабря, накануне Нового года это ограничение было продлено до 10 января.

В Литве до 31 января действует строжайший карантинный режим. В данный момент закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей и собрания.