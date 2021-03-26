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Представители правительства Литвы признают, что им не удалось добиться цели привить в марте большую часть населения в возрасте 70 лет и старше, а одной из причин называют кризис, связанный с вакциной AstraZeneca.
Senjorų skiepijimas nuo Covid-19
Senjorų skiepijimas nuo Covid-19
© DELFI / Josvydas Elinskas

В конце февраля премьер Ингрида Шимоните озвучивала ожидание того, что в марте хотя бы первой дозой вакцины будет привита основная часть жителей старше 70 лет,- это позволило бы смягчить карантинные правила.

На проведенном в пятницу утром заседании правительства премьер признала, что не удалось "купить время", поэтому карантинные условия сейчас приходится ужесточать.

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"Нам не удалось купить время, то, которое мы должны были купить, чтобы успеть вакцинировать эту группу риска, и на это не хватило нескольких недель", – сказала она.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что у правительства была цель в марте привить хотя бы 70% пожилого населения. Он добавил, что от вакцинации их мог отпугнуть кризис с репутацией вакцины AstraZeneca.

"У нас были ожидания того, что в марте будет вакцинирована критическая масса или хотя бы 70% (...). Нам не удалось добиться этого, похоже, что уже и не удастся. Вполне вероятно, что одной из причин было то, что в то время в наших центрах вакцинирования преобладала вакцина AstraZeneca, невозможность выбора и отсутствие других вакцин, а также элемент репутационного кризиса AstraZeneca, однако мы надеемся, что жители преклонного возраста в будущем будут прививаться активнее", – заявил министр на пресс-конференции.

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