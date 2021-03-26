В конце февраля премьер Ингрида Шимоните озвучивала ожидание того, что в марте хотя бы первой дозой вакцины будет привита основная часть жителей старше 70 лет,- это позволило бы смягчить карантинные правила.

На проведенном в пятницу утром заседании правительства премьер признала, что не удалось "купить время", поэтому карантинные условия сейчас приходится ужесточать.

"Нам не удалось купить время, то, которое мы должны были купить, чтобы успеть вакцинировать эту группу риска, и на это не хватило нескольких недель", – сказала она.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что у правительства была цель в марте привить хотя бы 70% пожилого населения. Он добавил, что от вакцинации их мог отпугнуть кризис с репутацией вакцины AstraZeneca.

"У нас были ожидания того, что в марте будет вакцинирована критическая масса или хотя бы 70% (...). Нам не удалось добиться этого, похоже, что уже и не удастся. Вполне вероятно, что одной из причин было то, что в то время в наших центрах вакцинирования преобладала вакцина AstraZeneca, невозможность выбора и отсутствие других вакцин, а также элемент репутационного кризиса AstraZeneca, однако мы надеемся, что жители преклонного возраста в будущем будут прививаться активнее", – заявил министр на пресс-конференции.