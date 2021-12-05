С 1 декабря работники определенных сфер должны сдавать тесты на коронавирус за свой счет, в некоторых случаях за них платят работодатели. Профсоюзы говорят, что новое правило может увеличить ряды безработных.

Глава Соцмина Навицкайте сказала, что надеется, что жители примут верное решение.

"Мы видим, что принимают. Темпы вакцинации понемногу растут, а вообще тут надо больше говорить о выборе. У людей есть право свободного выбора, если они зная, что тесты будут платными, хотят остаться на рынке труда, все равно не прививаются, это их выбор. Значит, они готовы платить за тесты.

Она также заметила, что есть работодатели, которые готовы оплачивать тесты своим работникам.

Работодатели предложили не платить пособие по безработице тем, кто ушел с работы, потому что не хотел платить за тесты из своего кармана. Министр сказала, что все предложения могут обсуждаться и рассматриваться.

"Я думаю, такой порядок сложно осуществить, поскольку он связан со страхованием. (...) Думаю, эта дискуссия была бы сложной в юридическом плане, но если работодатели предложат, мы такое предложение обсудим", – сказала Навицкене.

В вопросе изменения пенсионных выплат, Навицкене отметила, что стаж по-прежнему будет играть важную роль. По новому порядку, одинаковую базовую пенсию с нового года будут получать все пенсионеры, независимо от стажа. Министр напомнила, что базовая пенсия, которую выплачивает государство, составляет 60% всей пенсии, остальные 40% зависят от стажа и доходов жителя. Министр напомнила, что в Литве полного стажа нет всего у 11% пенсионеров.

Она заметила, что в будущем базовая пенсия должна уменьшиться и составлять хотя бы 50% от всей пенсии.

Навицкене сказала, что в Литве существует не только вопрос небольших пенсий. По ее словам, пенсионерам нужны не только деньги, но и определенные услуги.

"Это не только здравоохранение или образование, участие в деятельности Университета третьего поколения, чтобы люди могли больше участвовать в общественной и культурной деятельности. Оказывается, важны не только экономические проблемы, которые мы решаем, но и вопрос вовлечения людей в разного рода деятельность", - сказала Навицкене.

"Среди этих 11% две трети - это женщины, которые, скорее всего не накопили стаж, поскольку воспитывали детей или присматривали за своими пожилыми или больными родителями, сейчас они зависят от разных выплат и пособий. Новая модель решает две проблемы: побуждает платить взносы, чтобы пенсия больше была у тех, кто работал и зарабатывал и гарантирует минимальную защиты тем, кто получал самые небольшие пенсии", сказала Навицкене.

Она прокомментировала и реформу Службы занятости. Сказала, что эта служба должна не только регистрировать безработных, но и мотивировать их на поиск работы.

"Мы видим, что работников сейчас очень не хватает, а СЗ продолжает выполнять определенную социальную функцию", - сказала министр.

"Иногда там регистрируются не те, кто хочет найти работу, а те, кто хочет получить страхование здоровья, а сами получают нелегальные доходы, работают в "тени". (...) Поэтому мы хотим тех людей, которые не готовы к участию в рынке труда, т.е. два раза за полгода отказываются от подходящего предложения по работе, которая недалеко от его места жительства, отвечает квалификации, компетенциям и даст зарплату такую же, какая у него была до этого, перевести на предложения работы с меньшей зарплатой и более низкой квалификацией, необязательно рядом с домом. Если и после этого он не устроится на работу, он станет членом другого списка - неготовых к возвращению на рынок труда", - сказала Навицкене.

Кроме того, будут помогать людям с разными зависимостями в их лечении и будут созданы условия для переквалификации.