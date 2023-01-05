Министр предлагает сократить срок службы до полугода, увеличить число призывников

"Реформа позволит увеличить число призывников с 3800 до 5000 в 2027 году", - заявил министр журналистам в четверг.

Он сообщил, что половина прошедших полугодовую срочную службу призывников будут причислены к резерву, другая половина еще три месяца сможет продолжать службу добровольно.