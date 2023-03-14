"Мы хотим ужесточить контроль. (...) Во-первых, установим количество уроков, которые могут быть оправданы записками родителей", – сказала министр в интервью LRT.
Она прибавила, что этот вопрос решат 15 марта.
"Сейчас мы интенсивно обсуждаем с Минздравом и ищем возможности получения информации школами о болезни ребенка. Чтобы мы знали, каковы причине непосещения", – акцентировала министр.
По ее словам, сейчас более жесткие механизмы применяют только тогда, когда ученик пропускает половину уроков. Например, не ходит в школу полмесяца.
"Это очень важно, ведь сегодня, например, более жесткие механизмы включаются, если ребенок пропустил половину уроков, например не ходил в школу полмесяца. Мы полмесяца не можем знать, где этот ребенок, почему он не ходит в школу. Ну, могут быть записки от родителей, всякие ситуации бывают", – отметила Шюгждинене.
По словам министра, школе неважно, какой диагноз у ученика, надо лишь знать, действительно ли ребенок болен.
"Очень важно получить не справку, а информацию, что ребенок болеет. Школе диагноз не нужен. Школе надо знать, что ребенок на самом деле боен", – подчеркнула министр.
По ее словам, министерство хочет включить условия ужесточения посещаемости в договор с родителями.
"Нам хочется, чтобы как школьная община, директор, так и родители говорили на эту тему", – сказала министр.
По словам Шюгждинене, прогулы - одна из 4 основных проблем, с которыми сталкиваются школы. Прогулы влияют на успеваемость детей.
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