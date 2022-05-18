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Министр образования, науки и обороны Юргита Шюгждинене сказала, что в настоящее время в 10-ти школах введен пилотный курс гражданской обороны, который в будущем может стать обязательным для всех.
Jurgita Šiugždinienė
Jurgita Šiugždinienė
© ELTA/M.Morkevičiaus nuotr.

"Мы подготовили курс вместе с Минобороны и Союзом стрелков, курс будет испытан в 10 школах в разных регионах. Он предназначен для 9-классников. Школы выбраны на тех территориях, где действует Союз стрелков, чтобы было легче его осуществить", – сказала министр на заседании Комитета в парламенте.

Шюгждинене отметила, что это практический курс, посвященный действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

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"Содержание курса касается режима ЧС: приготовление пищи в полевых условиях, обеспечение запасов воды, гигиена в полевых условиях, роль граждан в обороне, будут учить обращаться с пневматическим оружием, другие актуальные темы, в конце курса - поход на 10 км для закрепления навыков", – рассказала министр.

Она обратила внимание на то, что продолжительность курса - три дня или 21,5 ч.

"Мы испробуем курс, доработаем и дополним его. Планируется, что он станет неотъемлемой частью общеобразовательной программы. Курс ведут инструкторы Союза стрелков и др. люди, например, военные в запасе, молодые стрелки. Это не учителя, осуществят это стрелки", – акцентировала министр.

Она отметила, что курс не потребует дополнительных ресурсов у школ.

"Планируется, что в будущем он будет состоять из трех частей, в 5-6, 7-8 и 9-10 классах. Если не удастся пройти курс в 9, можно сделать это в 10 классе. Планируется сделать такой курс обязательным для всех учеников, но пока окончательное решение не принято", – сказала министр.

Напомним, что 17 мая в первом чтении парламент Литвы одобрил стратегию подготовки граждан к гражданскому сопротивлению. Согласно проекту, курсы проведут для всех госслужащих, учителей, учеников 11-12 классов, лиц, проходящим альтернативную военную службу, членов Литовского союза стрелков с 18 лет и старше.

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