Б 2022 г. на эти выплаты предусмотрена сумма в 107,4 млн. евро, сказала Навицкене.

Всем, кому эта выплата полагается, "Содра" будет назначать ее автоматически, не придется подавать письменные или телефонные заявки.

Выплаты одиноким людям в Литве введены с июля 2021 года.