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Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что в следующем году выплаты для одиноких людей получат больше 400 000 пенсионеров – все одинокие инвалиды и пенсионеры по старости (люди старше 65 лет).
Monika Navickienė
Monika Navickienė
© DELFI / Josvydas Elinskas

Б 2022 г. на эти выплаты предусмотрена сумма в 107,4 млн. евро, сказала Навицкене.

Всем, кому эта выплата полагается, "Содра" будет назначать ее автоматически, не придется подавать письменные или телефонные заявки.

Выплаты одиноким людям в Литве введены с июля 2021 года.

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