Министр окружающей среды Литвы: убежища под многоквартирными домами не будут приватизированы

"Сами помещения убежища нельзя будет ни продавать, ни запирать на замок. Оно должно быть доступно жильцам этого дома, так как убежища должны быть предусмотрены для 60 проц. посетителей или жильцов этого дома, это должно быть минимум по полтора метра на жильца или посетителя", – сказал С. Гентвилас в четверг в эфире радиостанции Žinių radijas.

По словам министра, после принятия Технического регламента на строительство (ТРС) были уточнены технические условия обустройства укрытий, поэтому теперь строители лучше знают, как их нужно будет обустроить и готовятся инвестировать в это.

Согласно новым требованиям, убежище должно быть подземным, без окон, с двумя дополнительными входами, минимальная площадь, отведенная жильцу, должна составлять 1,5 метра, в убежище должно быть проведено электричество.