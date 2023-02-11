"В сфере утилизации отходов все еще много не приведенных в порядок потоков, в первую очередь строительных отходов и шин, количество этих отходов очень велико. На весенней сессии мы придем в парламент с предложениями по ужесточению", – сказал министр в интервью на Žinių radijas.

По словам Гентвиласа, со второй половины этого года литовские учреждения начнут пользоваться спутниковыми данными.

"Сможем так фиксировать нелегальную вырубку леса, застройку государственной земли, ее захват, разработку карьеров, Спутники пролетают над Литвой два раза в день, все это будет видно. В конце года спутниковая информация будет неоспорима, будет устранен человеческий фактор, который закрывал глаза на некоторые вещи", – сказал министр.

Портал 15min на этой неделе сообщал о нелегальном бизнесе, связанном с утилизацией отходов. Сообщалось, что в Мариямполиском лесу (Вильнюсский район) на участке 1,7 га действовала нелегальная Юоджяйская свалка.