"Этот проект появится на весенней сессии, его обсудят и с обществом. Мне кажется важным, чтобы до того момента эти деньги не ушли просто куда-то, чтобы была создана альтернатива", – сказал Гентвилас.

Он обещал, что с этого года увеличат компенсацию на покупку электромобилей и будут финансировать обновление общественного транспорта.

"В прошлом году было выделено 20 млн. евро на обновление городского транспорта, правительство поставило перед собой стратегическую задачу до 2027 года сделать весь городской транспорт экологическим. Мы хотим помочь муниципалитетам, чтобы они создали эту альтернативу (...) Мы выделим немало средств из фондов министерства на финансирование общественного транспорта", – сказал министр.

В Литве налог на регистрацию автомобилей действует с 1 июля 2020 года. В ноябре Гентвилас, когда был еще депутатом, сказал, что будет расширен круг налогоплательщиков – обложат налогами сельхозтехнику, а доходы, полученные за счет сборов, пойдут на финансирование более экологических автомобилей.

За регистрацию надо платить, если выбросы СО2 составляют больше 130 г/км. В зависимости от выбросов и типа двигателя авто налог составляет 13-510 евро.