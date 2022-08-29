Гентвилас заметил, что прокуратура выяснит, что в результате зелены станет больше, да и само расследование не направлено на его действия.
На вопрос, почему министерство не передаст на обсуждение проект налога на автомобили, он ответил: "Налог - это деньги. Министерству охраны окружающей среды деньги не нужны. <...> Мы не передадим налог на автомобили. Была попытка, ее отклонили. Мы вопрос загрязнения будем решать другими способами".
"Будут такие меры - более жесткий техосмотр. Например, осенью на улицах будут проверять автомобили, смотреть не выделяют ли они слишком много выхлопов. У нас есть другие способы контроля, налоги - вопрос не министерства охраны окружающей среды", - сказал министр.
На вопрос, значит ли это, что будет новый порядок проверки неэкологичных автомобилей, Гентвилас ответил: "Прошлым летом в Вильнюсе мы в реальных условиях провели исследование и установили, что 4% автомобилей на улицах производят примерно половину всех загрязнений. У нас на улицах 4% дымящих, технически неисправных автомобилей. Мы хотим, чтобы вильнюсцы, каунасцы, клайпедчане, жители других крупных городов дышали чистым воздухом, поэтому мы будем организовывать рейды, я думаю, это в интересах общества <...>. А налог на загрязняющие окружающую среду автомобили - горизонтальная мера, ее не поддержали. <...> Сейчас мы будем концентрироваться на 1, 2 или 3% технически неисправных автомобилей".
Министру был задан вопрос, могут ли владельцы неисправных автомобилей сейчас обходить действующие законы, на что Гентвилас ответил: "Люди говорят, что такой автомобиль может пройти техосмотр. Это плохо. У нас есть правила, а мы их не соблюдаем.Если есть такое, это должно прекратиться. Потом можно говорить об ужесточении правил, но если сейчас их не соблюдают, то надо делать так, чтобы неисправные авто в движении не участвовали".
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