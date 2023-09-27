Министр охраны окружающей среды: об аварийном состоянии плотины мэр Казлу Руды знал еще 1,5 года назад

"В Литве очень много плотин, и большинство из них находятся в критическом состоянии, потому что владельцы, в том числе государство и муниципалитеты, о них не заботятся. В данном случае это был частный пруд, которым полтора года назад управляло ЗАО Karpis, то есть 16 марта прошлого года. Самоуправление Казлу Руды, тот же мэр (Варашка) еще полтора года назад знали, что плотина находится в аварийном состоянии", – заявил Гентвилас во вторник в Сейме во время правительственного получаса.