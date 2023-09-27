Министр охраны окружающей среды: об аварийном состоянии плотины мэр Казлу Руды знал еще 1,5 года назад

"В Литве очень много плотин, и большинство из них находятся в критическом состоянии, потому что владельцы, в том числе государство и муниципалитеты, о них не заботятся. В данном случае это был частный пруд, которым полтора года назад управляло ЗАО Karpis, то есть 16 марта прошлого года. Самоуправление Казлу Руды, тот же мэр (Варашка) еще полтора года назад знали, что плотина находится в аварийном состоянии", – заявил Гентвилас во вторник в Сейме во время правительственного получаса.
"Полтора года компания согласовывала с самоуправлением проект аварийного ремонта. В итоге плотина рухнула и стал мельчать", – подчеркнул он.
Гентвилас пояснил, что специалисты природоохраны еще в августе обязали компанию навести порядок, но когда вода стала сильно отходить, по его словам, была возложена обязанность по поддержке уровня.
"В итоге, когда компания не приложила достаточных усилий, 23 августа было обращение в Службу рыболовства, которая в тот же день ответила, что помочь не сможет. Это учреждение, не подведомственное нашему министерству, поэтому я не берусь его оценивать", – сказал министр.
"Всегда виноват тот, кто занимается этой деятельностью, прежде всего субъект экономической деятельности, виноват владелец пруда", – заявил он.
Напомним, что на выходных в публичном пространстве появились фотографии пруда, находящегося в Казлу Рудском районе, с плавающей на поверхностью дохлой рыбой.