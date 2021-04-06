Министр: ограничения мобильности между самоуправлениями продлены не будут

"С полуночи, с седьмого числа, открывается передвижение между всеми самоуправлениями", - сказал министр во вторник на пресс-конференциии.
Ограничения на передвижение в Литве введены в середине декабря, с 16 марта на большей части страны они были отменены, оставлены только в самоуправлениях с самой плохой эпидемиологической ситуацией.
Однако с 27 марта запрет на передвижение между самоуправлениями был возвращен, исключение было сделано для "кольцевых" самоуправлений. Правительство утверждало, что накануне Пасхи это поможет остановить распространение COVID-19.
Принять решение о других карантинных послаблениях правительство планирует в среду.
Всеобщий карантин в Литве продлен до 30 апреля, он был введен 7 ноября прошлого года.
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