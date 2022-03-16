"Сейчас в Литве находится около 6000 детей из Украины до 18 лет, 1500 зарегистрировались в школы", – сказала министр.

По ее словам, семьи могут выбирать, в какую школу отдать детей - в литовскую или в школу, где преподавание ведется на языках нацменьшинств. Министр отмечает, что в будущем возможности выбора могут быть ограничены.

"По мере роста числа беженцев, возможности выбора, особенно в отдельных городах, могут быть ограничены. Например, в Каунасе школа им. А.Пушкина уже заполнена. Тут будут определенные нюансы, поскольку не сможем предложить выбор", – заметила министр.

"Нет цели с первых дней их учить или тестировать. В зависимости от каждого ребенка школа решает, они лучше видят, как себя ребенок чувствует, готов ли он к процессу обучения или ему нужна более продолжительная адаптация. С ребенком работают индивидуально", – сказала Шюгждинене.

"Если детей будет больше, и они придут в литовскую школу, их могут собрать в один класс и работать с ними отдельно перед интеграцией в литовские классы", – отметила она.

Министр сказала, что во всех школах, где есть дети из Украины, будут стараться преподавать им украинский язык. Это будут делать учителя из Украины. По словам Шюгждинене, на данный момент есть список учителей, которые приехали в Литву в числе других беженцев из Украины. Сейчас правительство решает вопрос их трудоустройства в порядке исключения на определенный срок - 2 года.

Шюгждинене отмечает, что поощряют и создание воскресных школ, где будут преподавать украинский язык и традиции. По ее словам планируются также летние лагеря с группами на украинском языке. Министр отметила, что будут уделять внимание и изучению литовского языка взрослыми беженцами из Украины.

"Мы обратились за дополнительным финансированием на преподавание литовского украинцам в Литве", – сказала Шюгждинене.

на отметила, что вузы готовы принять студентов из Украины.