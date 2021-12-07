"Сегодня ситуация очень хорошая, привиты больше 93% работников", – сказала 7 декабря LRT министр.

"По подсчетам, это около 2000 учителей", – сказала она.

"В сфере образования большой проблемы с непривитыми нет", – заметила Шюгждинене.

Правительство Литвы в течение некоторого времени рассматривает вопрос введения обязательной вакцинации для работников системы здравоохранения, ухода за больными, образования.

По словам Шюгждинене, учителей в обязательном порядке прививают в Латвии и "ничего страшного там не случилось".

Министр заметила, что важно одно - чтобы работники сектора образования не стали единственными, кому придется прививаться в обязательном порядке.

"Я доверяю учителям, у нас умные учителя. Это решение не должно внести раздор в отношения внутри общины", – сказала Шюгждинене.

Решение об обязательной вакцинации работников отдельных сфер пока не принято.