Министр образования: требования учителей, планирующих забастовку, нереальны

"Выдвигаемые требования абсолютно нереальны. Например, чтобы сократить количество учеников в классах с 30 до 24, мы понимаем, что классов должно быть на 20 проц. больше, а если классов больше, то больше школ, больше учителей", - требования Литовского профсоюза работников образования (ЛПСРО) прокомментировал Г. Якштас.

"Грубо говоря, потребуется почти 10 тыс. дополнительных педагогов, в одном только Вильнюсе понадобится 20 новых школ, в денежном выражении – это более 2 миллиардов. И все это происходило бы здесь и сейчас", - добавил министр образования.

По его словам, требования были выдвинуты менее чем через год после подписания договора между профсоюзом и министерством, который на данный момент невозможно обновить.

"Есть 20 новых требований, они были выдвинуты менее чем через год после подписания соглашения, когда срок действия соглашения истекает в конце 2024 года. И весь вопрос в его возобновлении", - сказал Г. Якштас.