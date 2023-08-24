Министр образования: требования учителей, планирующих забастовку, нереальны

"Выдвигаемые требования абсолютно нереальны. Например, чтобы сократить количество учеников в классах с 30 до 24, мы понимаем, что классов должно быть на 20 проц. больше, а если классов больше, то больше школ, больше учителей", - требования Литовского профсоюза работников образования (ЛПСРО) прокомментировал Г. Якштас.
"Грубо говоря, потребуется почти 10 тыс. дополнительных педагогов, в одном только Вильнюсе понадобится 20 новых школ, в денежном выражении – это более 2 миллиардов. И все это происходило бы здесь и сейчас", - добавил министр образования.
По его словам, требования были выдвинуты менее чем через год после подписания договора между профсоюзом и министерством, который на данный момент невозможно обновить.
"Есть 20 новых требований, они были выдвинуты менее чем через год после подписания соглашения, когда срок действия соглашения истекает в конце 2024 года. И весь вопрос в его возобновлении", - сказал Г. Якштас.
По его словам, министерство предлагает профсоюзу согласовать цели, которых можно достичь к концу 2024 года, и спланировать дальнейшие шаги по согласованию со всеми политическими партиями.
По его словам, министерство предлагает профсоюзу согласовать цели, которых можно достичь к концу 2024 года, и спланировать дальнейшие шаги по согласованию со всеми политическими партиями.
"То, что мы предложили профсоюзу – это зафиксировать первые шаги в соглашении, что можно сделать до конца 2024 года, а для дальнейших шагов и поддержки в этом направлении открыть переговоры со всеми политическими партиями", - сказал Г. Якштас.
"У нас уже есть формат национального соглашения по образованию, поэтому дальнейшие обязательства могут быть зафиксированы там с планируемыми шагами. Но получить все здесь и сейчас просто невозможно", - сказал министр.
По его словам, позиция министерства относительно планируемой в сентябре забастовки не меняется – оно готово к обсуждению.
"Наша позиция – дискутировать, договариваться, но если эти требования не изменятся, то, наверное, будет очень сложно найти консенсус", - резюмировал Г. Якштас.
В понедельник Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) принял решение об объявлении забастовки.
ЛПСРО в среду сообщил, что официально выходит из коллективных переговоров с Министерством образования, науки и спорта.
Профсоюз заявил о необходимости сократить количество учеников в новых сформированных классах с 1 сентября 2024 года. Также профсоюз предлагает обеспечить более высокое качество работы с учащимися с особыми образовательными потребностями и порядок оплаты, считать штатом учителя норму работу, когда установлено до 18 контактных часов в неделю.
ЛПСРО требует предусмотреть последовательное повышение зарплаты. Другие требования, включенные в переговоры – возмещение канцелярских расходов, расходов на транспорт и медицинское страхование, вопросы рабочей нагрузки, повышения квалификации, отпусков и др.
Во вторник после встречи с министром Г. Якштасом и заместителем министра Рамунасом Скауджюсом ЛПСРО принял решение, что 15 сентября объявляет предупредительную, а 29 сентября – реальную забастовку.