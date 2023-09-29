Министр образования сожалеет о начатой забастовке: ищет решения по обеспечению учебного процесса

"Мы понимаем, какая нагрузка ложится на людей из-за забастовки, поэтому я глубоко сожалею, что нам не удалось договориться с этим профсоюзом, потому что на родителей ложится большая нагрузка", – заявил Якштас в пятницу утром в интервью для радиостанции LRT.

Министр подчеркнул, что в школах, где бастует большинство учителей, не всем учащимся может быть гарантирован учебный процесс.

"Если учителя не бастуют, обучение обеспечено. Если есть бастующие учителя и невозможно обеспечить обучение, но есть и не бастующие учителя, они могут обеспечить безопасность учеников, то ученики придут в школы, однако не обязательно всем будет проводиться обучение", – сказал Якштас.

"Но в тех крайних случаях, когда бастуют все или почти все, обеспечить безопасность в школе будет практически невозможно", – подчеркнул он.