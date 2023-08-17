Министр образования: с сентября для учителей – 7 млн евро за дополнительное рабочее время

"С сентября будет выделено дополнительно 20 проц. (зарплаты – ELTA) за время на подготовку. Это будет более 7 млн. для учителей, чтобы они могли успешно подготовиться к обновленному образовательному материалу. За учителей мы не подготовимся", - сказал в среду Г. Якштас журналистам после встречи со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.
Правда, некоторые учителя еще не ознакомлены с новым учебным материалом, но, подчеркивает министр, в учебную программу внесены небольшие изменения.
"Содержание существенно не меняется – нет такого, что теперь мы будем преподавать какую-то другую математику, чем мы преподавали до сих пор, того, что изменится наша история. Это минимальные изменения, для которых готовится вспомогательный инструмент, его готовят предметные ассоциации, которые в основном и работали над обновлением содержания", - отметил Г. Якштас.
По словам Г. Якштаса, к концу сентября в школах страны начнут использовать большую часть новых учебников.
"30 сентября – крайний срок, когда будет запущена большая часть учебников, (...) они изданы издательствами. Я не могу точно сказать, когда будет издан учебник и будет завершена вся процедура его формализации, но цель состоит в том, чтобы это произошло как можно скорее", - подчеркнул Г. Якштас.
Министр признает, что еще не все учителя готовы к изменениям, но не сомневается, что их достаточно.
"Не может быть 100-процентной подготовки, когда речь идет об учебниках, потому что это ответственность, сосредоточенная в одних руках, я не могу издать новый учебник. (…) Многие учителя, обсуждая в том числе и с предметными ассоциациями, готовы, и всегда будут те, кто не готов", - сказал министр.
"Но, если мы будем применять систему к последнему учителю, готовому к обновленным программам, мы никогда не обновим. Мы должны подвести черту, когда будем достаточно подготовлены, а тем, кто опаздывает с подготовкой – мы поможем учителям", - сказал Г. Якштас.
В среду в Сейме Г. Якштас встретился с председателем парламента В. Чмилите-Нильсен. По словам министра, на встрече в основном говорили об образовании, учителях, новых образовательных программах, промежуточных экзаменах, школьной сети и т. д. Затронуты и вопросы спорта – относительно изменяемого закона и инвестиций в спортивную инфраструктуру, а также позиция относительно объединения спортивного центра.