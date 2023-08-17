Министр образования: с сентября для учителей – 7 млн евро за дополнительное рабочее время

"С сентября будет выделено дополнительно 20 проц. (зарплаты – ELTA) за время на подготовку. Это будет более 7 млн. для учителей, чтобы они могли успешно подготовиться к обновленному образовательному материалу. За учителей мы не подготовимся", - сказал в среду Г. Якштас журналистам после встречи со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

Правда, некоторые учителя еще не ознакомлены с новым учебным материалом, но, подчеркивает министр, в учебную программу внесены небольшие изменения.

"Содержание существенно не меняется – нет такого, что теперь мы будем преподавать какую-то другую математику, чем мы преподавали до сих пор, того, что изменится наша история. Это минимальные изменения, для которых готовится вспомогательный инструмент, его готовят предметные ассоциации, которые в основном и работали над обновлением содержания", - отметил Г. Якштас.

По словам Г. Якштаса, к концу сентября в школах страны начнут использовать большую часть новых учебников.