Однако министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что пока удаленное обучение вводить не планируют – дети после зимних каникул вернутся в школы.
"Дополнительные меры, в их числе – удаленное обучение, не планируются, и 10 января дети после каникул вернутся за парты. В любом случае правительство придерживается мнения, что образование - это приоритет. Дети с 1 сентября учатся в школах", – сказала министр.
Дулькис в интервью LRT сказал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на три недели может быть введен карантин. Министр сказал, что во время карантина могут ввести удаленное обучение и ограничение движения.
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