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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис 27 декабря упомянул о том, что если ситуация с ковидом серьезно ухудшится, то на три недели в стране будет введен жесткий карантин с удаленным обучением.
Jurgita Šiugždinienė
Jurgita Šiugždinienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Однако министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что пока удаленное обучение вводить не планируют – дети после зимних каникул вернутся в школы.

"Дополнительные меры, в их числе – удаленное обучение, не планируются, и 10 января дети после каникул вернутся за парты. В любом случае правительство придерживается мнения, что образование - это приоритет. Дети с 1 сентября учатся в школах", – сказала министр.

Дулькис в интервью LRT сказал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на три недели может быть введен карантин. Министр сказал, что во время карантина могут ввести удаленное обучение и ограничение движения.

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