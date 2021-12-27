Однако министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене сказала, что пока удаленное обучение вводить не планируют – дети после зимних каникул вернутся в школы.

"Дополнительные меры, в их числе – удаленное обучение, не планируются, и 10 января дети после каникул вернутся за парты. В любом случае правительство придерживается мнения, что образование - это приоритет. Дети с 1 сентября учатся в школах", – сказала министр.

Дулькис в интервью LRT сказал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на три недели может быть введен карантин. Министр сказал, что во время карантина могут ввести удаленное обучение и ограничение движения.