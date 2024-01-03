Министр Образования после инцидента со стрельбой рассматривает возможность отказа от русских школ в Литве

"Мы оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для русского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу, можно ли вообще это сделать", — сказал Якштас корреспонденту ELTA.
"Если школа учреждена муниципалитетом, то учредитель может принимать решения. Но мы хотели бы принимать решения и на государственном уровне, чтобы школы для русских национальных меньшинств начали исчезать, потому что мы понимаем, что дети растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве. Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем не будет больше школ для русских меньшинств", — добавил он.
По словам министра, Латвии и Эстонии было легче принять такое решение, поскольку у них нет больших общин национальных меньшинств, кроме русской. В случае с Литвой, по его словам, речь идет о сохранении существующих соглашений с Польшей, и нет никаких юридических оснований для выделения одного национального меньшинства.
"Дискуссии ведутся уже давно, и пример Латвии и Эстонии проще, потому что у них нет школ для других национальных меньшинств, как у нас для поляков. С Польшей есть договор и соглашения, поэтому, конечно, не может быть и речи об отказе от школ для польского национального меньшинства и нет никаких правовых оснований для выделения одной (русской — прим. ELTA) нации", — подчеркнул министр.
Как сообщалось в СМИ, в канун Рождества двое подростков, обучающихся в вильнюсской школе Науямесчё, во время прогулки выстрелили из пневматического оружия в своего друга. Мать пострадавшего, Ира Новик, журналистка, переехавшая в Литву из России, описала ситуацию в Facebook.