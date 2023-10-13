Министр образования отреагировал на ситуацию: это может корректировать учебный процесс

"Запугивание общества, школьных и детсадовских общин, повышение напряжения - это преступное и уму непостижимое действия", – сказал Якштас.

"Я надеюсь, что ответственные ведомства выяснят этот вопрос, выяснят, кто распространяет эти письма. Очень хорошо, что школы реагируют оперативно, связываются с полицией", – прибавил он.

По словам министра, даже если угроз не было, школа может корректировать порядок работы.

"И даже если школа не получила никакого серьезного сообщения, но администрация видит угрозу безопасности детей, учителей, других работников, то может корректировать порядок работы, например, перейти на удаленку, остановить учебный процесс", – подчеркнул Якштас.

Напомним, что в пятницу поступило 633 письма с угрозами на русском языке. Письма с угрозой взрыва получали школы и детские сады. Об этом сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Полиция в фейсбуке сообщает, что это централизованная информационная атака.

Жителей просят не паниковать, вести себя спокойно.