Министр образования: окончательные решения по вопросу школ нацменьшинств появятся через несколько недель

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Jakštas
Gintautas Jakštas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас уверяет, что министерства представит окончательные решения по вопросу школ нацменьшинств через несколько недель. Дискуссия должна была длиться до середины марта, но ее прервали и затянули возмущения, связанные с промежуточными проверками школьников.

"Мы уже увидели ситуацию с разных сторон, я бы хотел в течение нескольких недель получить окончательные предложения, но мы понимаем, что сейчас происходит много другого, есть другие темы, которые смещают внимание", – сказал журналистам министр.

Ранее сообщалось, что с началом проверочной сессии у 11-классников, возникла волна возмущения, связанная с непрофессиональной подготовкой заданий.

Министр распорядился провести экспертную оценку проверки знаний.

Напомним, что в Литве больше месяца проходили дискуссии об улучшении качества обучения в школах с русским языком преподавания, в минувший вторник министерство представило на обсуждение свои предложения, в их числе – усиление преподавания литовского и повышение самостоятельности муниципалитетов.

Якштас в начале января сказал, что ищет юридические пути постепенного отказа от школ с русским языком обучения. Позже он уточнил, что школы нацменьшинств в Литве закрывать не планируется.

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