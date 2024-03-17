Министр образования: окончательные решения по вопросу школ нацменьшинств появятся через несколько недель

"Мы уже увидели ситуацию с разных сторон, я бы хотел в течение нескольких недель получить окончательные предложения, но мы понимаем, что сейчас происходит много другого, есть другие темы, которые смещают внимание", – сказал журналистам министр.

Ранее сообщалось, что с началом проверочной сессии у 11-классников, возникла волна возмущения, связанная с непрофессиональной подготовкой заданий.

Министр распорядился провести экспертную оценку проверки знаний.

Напомним, что в Литве больше месяца проходили дискуссии об улучшении качества обучения в школах с русским языком преподавания, в минувший вторник министерство представило на обсуждение свои предложения, в их числе – усиление преподавания литовского и повышение самостоятельности муниципалитетов.