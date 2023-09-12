Министр образования о запаздывающих учебниках обновленного содержания: этого нельзя было избежать

"Мы обновляем практически все, все предметы одновременно. Практически невозможно, чтобы все учебные материалы и учебники были доставлены вовремя", – заявил во вторник Г. Якштас членам парламентской фракции демократов "Во имя Литвы".
Он заверил депутатов, обеспокоенных тем, что не все необходимые учебники готовы, в том, что издательства должны их издать до конца сентября.
"Зарегистрировано 37 из 52 учебников. У нас есть договоры с издательствами, чтобы до конца месяца были изданы все необходимые учебники", – сообщил парламентариям Г. Якштас, добавив, что школы должны приобрести учебники до конца октября.
По словам Г. Якштаса, нынешние технологии позволяют ускорить подготовку учебных материалов.
"Технологии развиваются, у нас совершенно другой уровень подготовки издательств, чем был в 2011 году, когда обновлялся образовательный контент. Тогда учебники запаздывали на 2-3 года, сейчас у нас запаздывание на 2-3 месяца", – отметил министр образования.
По словам министра образования Г. Якштаса, предметное содержание обновлялось теми же методами, что и 15 лет назад. По его словам, содержание всех учебных предметов не должно обновляться одновременно, как это делалось всегда.
"Сам процесс обновления образовательного контента мне не кажется самым целесообразным. Образовательный контент обновляется так же, как это делалось 15 лет назад", – сказал Г. Якштас.
"Мы должны обеспечить, чтобы в дальнейшем образовательный контент менялся иными способами, чтобы мы не меняли все сразу", – подчеркнул министр.
По словам Г. Якштаса, на сегодняшний день предоставленная учителю возможность самому выбирать 30 проц. предметного содержания позволит постоянно обновлять образовательные программы.
"30 проц. предметного содержания учитель сможет выбирать сам. Мы сможем использовать этот контент при разработке проектов совместно с учителями, чтобы они могли пробовать новые темы, что привело бы к появлению нового контента", – сказал министр.
"Он мог бы обновляться постоянно, мы не должны ждать 15 лет для обновления контента. Это могло бы развиваться непрерывно и обновляться по мере необходимости", – сказал Г. Якштас.