Министр образования о запаздывающих учебниках обновленного содержания: этого нельзя было избежать

"Мы обновляем практически все, все предметы одновременно. Практически невозможно, чтобы все учебные материалы и учебники были доставлены вовремя", – заявил во вторник Г. Якштас членам парламентской фракции демократов "Во имя Литвы".

Он заверил депутатов, обеспокоенных тем, что не все необходимые учебники готовы, в том, что издательства должны их издать до конца сентября.

"Зарегистрировано 37 из 52 учебников. У нас есть договоры с издательствами, чтобы до конца месяца были изданы все необходимые учебники", – сообщил парламентариям Г. Якштас, добавив, что школы должны приобрести учебники до конца октября.

По словам Г. Якштаса, нынешние технологии позволяют ускорить подготовку учебных материалов.

"Технологии развиваются, у нас совершенно другой уровень подготовки издательств, чем был в 2011 году, когда обновлялся образовательный контент. Тогда учебники запаздывали на 2-3 года, сейчас у нас запаздывание на 2-3 месяца", – отметил министр образования.