Министр образования о судьбе школ с русским языком обучения: надеюсь, решение будет получено в течение нескольких недель

"Я надеюсь, что в течение нескольких недель мы получим предложение", – сказал 4 января в интервью Žinių radijas.

Министр сказал, что содержание школ с русским языком обучения обходится дорого, а ученики этих школ более подвержены пропаганде со стороны недружественного Литве государства.

"Если страна недружелюбная, вопрос в том, зачем мы это делаем. А дети становятся более уязвимыми, подверженными пропаганде и информации, распространяемой со стороны недружественной в отношении Литвы страны, это очевидно", – сказал Якштас.

"Чего мы добиваемся финансированием таких школ? Мне кажется, что мы оказываем себе медвежью услугу, это иногда и стоит дороже", – прибавил он.

Однако Якштас также заметил, что дети, которые учатся не на литовском языке, труднее интегрируются и при поступлении в вузы и на рынке труда.

"Вопрос в том, на самом ли деле они должны изучать на русском почти все предметы. Чтобы успешно интегрироваться в стране, очень важно владеть государственным языком", – сказал он.