Министр образования о проблеме употребления наркотиков в школах: мы не хотим, чтобы учителя стали полицейскими

"Мы должны понимать, что школа сама по себе не решит эти проблемы. Мы не хотим, чтобы учителя становились полицейскими и занимались одной лишь проверкой. Очень важны отношения между учителем и учеником, особенно в тех случаях, когда отношения учеников с родителями некрепкие, нет таких безопасных отношений в семье, чтобы ребенок мог рассказать родителям о своих проблемах", – сказал Якштас на пресс-конференции.

"Если учителя станут просто полицейскими, которые займутся проверкой, это может принести больше вреда, чем пользы. Все эти меры следует применять взвешенно", – также подчеркнул он.

Министр подчеркивает, что для решения этой проблемы также очень важно участие родителей.

"Необходимо, чтобы и родители, и опекуны активнее подключились к вопросу безопасности учащихся. Также можно подумать о новых форматах в школах, где родители общались бы друг с другом, делились опытом и сообща искали ответы", – размышлял он.