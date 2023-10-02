Министр образования о проблеме употребления наркотиков в школах: мы не хотим, чтобы учителя стали полицейскими

"Мы должны понимать, что школа сама по себе не решит эти проблемы. Мы не хотим, чтобы учителя становились полицейскими и занимались одной лишь проверкой. Очень важны отношения между учителем и учеником, особенно в тех случаях, когда отношения учеников с родителями некрепкие, нет таких безопасных отношений в семье, чтобы ребенок мог рассказать родителям о своих проблемах", – сказал Якштас на пресс-конференции.
"Если учителя станут просто полицейскими, которые займутся проверкой, это может принести больше вреда, чем пользы. Все эти меры следует применять взвешенно", – также подчеркнул он.
Министр подчеркивает, что для решения этой проблемы также очень важно участие родителей.
"Необходимо, чтобы и родители, и опекуны активнее подключились к вопросу безопасности учащихся. Также можно подумать о новых форматах в школах, где родители общались бы друг с другом, делились опытом и сообща искали ответы", – размышлял он.
В свою очередь генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела, принимавший участие во встрече в президентском дворце, сообщил, что полиция уже запустила кампанию по предупреждению наркомании в школах. По его словам, в продолжение этой кампании планируется демонстрировать учащимся материалы о влиянии употребления наркотиков на здоровье людей.
По словам Пожелы, в настоящее время для усиления борьбы с распространением и употреблением наркотиков среди несовершеннолетних предлагается предоставить возможность администрациям школ заключать договоры с представителями, родителями детей о контрольных мероприятиях в школах.
"Что касается проверок, то это вариант, предлагаемый в наших рекомендациях (...), это соглашение между администрацией школы и уполномоченным представителем учащегося, чтобы либо администрация школы, либо служба безопасности, при наличии таковой в школе, или сотрудники полиции могли совершать определенные действия для возможного предотвращения совершения преступных деяний или административных правонарушений.
Это, по моему личному мнению, было бы лучше, чем закрепить это право или обязанность в законе, потому что, что мы видим? Зачастую дети приносят из семьи определенный кодекс насильственного поведения, видят культуру употребления алкоголя. Мы хотим, чтобы родители были нашими союзниками и принимали участие в общей профилактике", – заявил Пожела.
По данным полиции, в прошлом году было зафиксировано 150 несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступных деяний, связанных с хранением наркотических и психотропных веществ и их контрабандой. За 8 месяцев текущего года зафиксировано 75 таких случаев.