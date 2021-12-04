"Сейчас появился еще один штамм, который может быть опасен, поэтому, чтобы защитить как учеников, так и учителей и родителей, а также обеспечить процесс обучения в школе, нам надо принимать меры предосторожности", – сказала министр.
"Дети должны учиться в школах, мы должны сделать для этого все возможное, если нужны маски, как говорят эпидемиологи, значит нужны (…). Хуже было бы, если бы дети учились удаленно, этого мы не можем допустить", – прибавила министр.
Шюгждинене сказала, что о масках должны позаботиться родители, но если у ребенка не будет маски, ее выдадут в школе.
"Конечно же, о масках должны позаботиться родители, но если маска надета неправильно или если она не медицинская, или родители по какой-то причине не могут обеспечить наличие масок, тогда об этом должна позаботиться школа, а Минфин компенсирует эти расходы", – заметила министр.
Напомним, что с 1 декабря 2021 года по решению правительства в медицинских масках на уроках должны сидеть и ученики начальной школы.
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