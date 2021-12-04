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Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сказала, что на фоне постоянно меняющейся ситуации с пандемией, маски в начальной школе стали необходимостью для поддержания безопасности. По ее словам, надо делать все возможное, чтобы дети не оказались на удаленке.
Vaikas su kauke
Vaikas su kauke
© Shutterstock

"Сейчас появился еще один штамм, который может быть опасен, поэтому, чтобы защитить как учеников, так и учителей и родителей, а также обеспечить процесс обучения в школе, нам надо принимать меры предосторожности", – сказала министр.

"Дети должны учиться в школах, мы должны сделать для этого все возможное, если нужны маски, как говорят эпидемиологи, значит нужны (…). Хуже было бы, если бы дети учились удаленно, этого мы не можем допустить", – прибавила министр.

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Шюгждинене сказала, что о масках должны позаботиться родители, но если у ребенка не будет маски, ее выдадут в школе.

"Конечно же, о масках должны позаботиться родители, но если маска надета неправильно или если она не медицинская, или родители по какой-то причине не могут обеспечить наличие масок, тогда об этом должна позаботиться школа, а Минфин компенсирует эти расходы", – заметила министр.

Напомним, что с 1 декабря 2021 года по решению правительства в медицинских масках на уроках должны сидеть и ученики начальной школы.

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